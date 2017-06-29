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СБУ проводить обшуки в Херсонській мерії: вилучено понад $90 тис, близько 10 тис євро, - ФОТО

У ході обшуків виявлено та вилучено понад $90 тис, близько 10 тис євро та 364 тис грн
У Херсоні Служба безпеки України проводить обшуки в міській раді за фактом розкрадання бюджетних коштів.
СБУ проводить обшуки в Херсонській мерії: вилучено понад $90 тис, близько 10 тис євро, - ФОТО Фото: Виктория Шакула / Facebook

"Служба безпеки України спільно з прокуратурою та слідчими поліції продовжує слідчі дії в рамках відкритих кримінальних проваджень за фактами вчинення посадовими особами Херсонської міської ради злочинів у сфері службової діяльності - розкраданні бюджетних коштів на суму понад п’ять мільйонів гривень, які передбачалися на будівництво та реконструкцію об’єктів освітньої та культурної сфери міста", - повідомила глава прес-служби управіння СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула на своїй сторінці в Facebook.


Фото: Виктория Шакула / Facebook

В повідомленні йдеться, що під час перевірки причетності високопосадовців органу місцевого самоврядування до системного привласнення коштів бюджету в особливо великих розмірах, 29 червня ц.р. правоохоронцями проведено черговий обшук у службовому приміщенні одного з керівників апарату Херсонської міської ради в рамках розслідування злочинів, передбачених ст.ст. 191, 364 та 366 Кримінального кодексу України. У ході обшуку виявлено та вилучено понад 90 тисяч доларів, близько 10 тисяч євро та 364 тисячі гривень.


Фото: Виктория Шакула / Facebook

Слідчі встановлюють джерела отримання посадовцем місцевого самоврядування вилучених коштів, враховуючи розмір його офіційних доходів та відомостей про майно, зазначених у декларації.

Вирішується питання про накладення арешту на вказані грошові активи. Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що прокуратура підозрює службових осіб департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради у розтраті бюджетних коштів під час капітального ремонту площі у місті Херсоні. За даними слідства, у вересні минулого року департамент міськради замовив ПП "Обрій-Транскон" капітальний ремонт зеленої зони площі Перемоги за 1,45 млн грн.

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29 06 2017 17:55
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