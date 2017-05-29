СБУ проводить обшуки в офісах "Яндекс Україна"

За словами Гітлянської обшук проводиться на підставі статті 111 Кримінального кодексу України - "державна зрада"

СБУ проводить обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".

Інформацію оприлюднило Marketingchallenge, з посиланням на прес-секретаря служби безпеки України Олену Гітлянську, яка підтвердила цю інформацію.

Вплив статті "про державну зраду" поширюється на загрозу інформаційній безпеці країни. Винним за цією статтею загрожує позбавлення волі строком на 12-15 років з конфіскацією майна.

"У наших офісах в Києві та Одесі зараз знаходяться представники Служби безпеки України. Інформацією про причини сьогоднішніх дій СБУ ми поки не володіємо", - повідомили в прес-службі компанії "Яндекс".

"До наших офісів вже виїхали адвокати. У рамках правових процедур ми готові надати органам необхідну інформацію", - додали в прес-службі.

Відзначимо, що акції російського "Яндексу" на торгах Московської біржі знижувалися на 3,3%, до 1,565 руб. за акцію, через введення Україною санкцій до компанії, а також усіх її сервісів на території країни.

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.