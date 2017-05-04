СБУ проводить обшуки в офісі Львівської залізниці та штаб-квартирі Дубневичів
Мова йде про співробітників київського СБУ, однак офіційного підтвердження цієї інформації нам поки не вдалося отримати, повідомляє ZAXID.NET.
У той же час правоохоронці проводять обшуки у головному офісі братів-нардепів Дубневичів. Речниця Ярослава Дубневича підтвердила факт обшуків, однак стверджує, що "обшуки проходять в орендарів".
У чотириповерховому бізнес-центрі на вул. Лазаренка,1 розташовані офіси більшості компаній, які належать або перебувають під контролем братів Дубневичів – зокрема, і компанії КРТ, яку НАБУ підозрює у масштабних зловживаннях на "Укрзалізниці".
Начальник УСБУ у Львівській області Віктор Андрейчук відмовився коментувати інформацію про обшуки. Від коментарів відмовились і в Львівському територіальному управління НАБУ.
Як відомо, у липні минулого року Детективи Національного антикорупційного затримали начальника департаменту планування і контролю за закупівлями ПАТ "Укрзалізниця" за підозрою в участі у корупційній схемі заволодіння державними коштами під час проведення державних закупівель ДП "Укрзалізничпостач", яка є філією ПАТ "Укрзалізниця". Також повідомлялось, що впродовж 2015 року службові особи ДП "Укрзалізничпостач" штучно завищували вартість предметів закупівлі на суму понад 20 млн гривень, забезпечували оплату, легалізували одержані незаконним шляхом кошти. У цій справі детективи НАБУ затримали заступника директора ДП – голову комітету з конкурсних торгів і начальника профільного відділу ДП – члена комітету з конкурсних торгів.
Наприкінці березня у НАБУ повідомили, що завершили розслідування у цій справі та оголосили підозру шести особам. Однак, за інфорацією НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура в односторонньому порядку закрила провадження стосовно одного з них, а саме начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ "Укрзалізниця".
Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян стверджує, що Служба безпеки України і Національне антикорупційне бюро розслідують кримінальні провадження проти братів Дубневичів.
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