СБУ припинила діяльність російського конвертцентру в Дніпрі, який "відмив" понад 700 млн грн
"Конверт" був підконтрольний російській банківській установі і працював за погодженням з власниками корпорації, яка зареєстрована в РФ, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні і зареєстровані зловмисниками на підставних осіб. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-одержувачів в банківські установи не приходили і документи не підписували.
Таким чином протягом 2016-2017 років в "тінь" було виведено більше семисот мільйонів гривень.
Під час обшуків в офісах, місцях проживання і автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки "фіктивних" підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.
Нагадаємо, що прокуратура та податківці викрили на Житомирщині конвертаційний центр, який завдав державі шкоди на майже 200 млн грн.
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