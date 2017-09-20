СБУ припинила призначення Станчака на посаду голови "Укртрансгазу"

Коболєва каже, що в таких умовах призначати нового голову не можна, оскільки це не дозволить йому повноцінно керувати компанією

Служба безпеки України заблокувала процес призначення Павла Юзефа Станчака головою ПАТ "Укртрансгазу".

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Провівши конкурс разом з наглядовою радою, яка, на жаль, вже майже у повному складі звільнилася, ми обрали, на наше переконання, дуже гарну людину для того, щоб очолити "Укртрансгаз" у цей період. Людину, яка працювала у PGNiG, своїми руками виділяла оператора ГТС GAZ-System... Зараз заблоковано призначення СБУ, яке не прибирає секретний гриф з "Укртрансгазу", - сказав Коболєв.

За словами голови НАК "Нафтогаз України", в таких умовах призначати Станчака не можна, оскільки це не дозволить йому повноцінно керувати компанією.

"Ми не готові йти на створення "сірих зон", як це було при роботі Войцеха Бальчуна в "Укрзалізниці", - прокоментував він.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" 17 березня звільнив із посади президента ПАТ "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва.

Згодом наглядова рада НАК "Нафтогаз Україна" погодила обрання Павела Юзефа Станчака на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз".