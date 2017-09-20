Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

СБУ припинила призначення Станчака на посаду голови "Укртрансгазу"

Коболєва каже, що в таких умовах призначати нового голову не можна, оскільки це не дозволить йому повноцінно керувати компанією
Служба безпеки України заблокувала процес призначення Павла Юзефа Станчака головою ПАТ "Укртрансгазу".
СБУ припинила призначення Станчака на посаду голови "Укртрансгазу" Павло Станчак. Фото: wnp.pl

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Провівши конкурс разом з наглядовою радою, яка, на жаль, вже майже у повному складі звільнилася, ми обрали, на наше переконання, дуже гарну людину для того, щоб очолити "Укртрансгаз" у цей період. Людину, яка працювала у PGNiG, своїми руками виділяла оператора ГТС GAZ-System... Зараз заблоковано призначення СБУ, яке не прибирає секретний гриф з "Укртрансгазу", - сказав Коболєв.

За словами голови НАК "Нафтогаз України", в таких умовах призначати Станчака не можна, оскільки це не дозволить йому повноцінно керувати компанією.

"Ми не готові йти на створення "сірих зон", як це було при роботі Войцеха Бальчуна в "Укрзалізниці", - прокоментував він.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" 17 березня звільнив із посади президента ПАТ "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва.

Згодом наглядова рада НАК "Нафтогаз Україна" погодила обрання Павела Юзефа Станчака на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 09 2017 14:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.