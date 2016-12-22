СБУ притягнула до кримінальної відповідальності 18 своїх працівників протягом року
"Очищення від корупції Служба почала з себе. З початку 2016 року за матеріалами нашої внутрішньої безпеки до кримінальної відповідальності притягнуто 18 співробітників СБУ, з них дев'ять за хабарництво та вимагання грошей. Ми також запровадили практику, коли керівник співробітника, який вчинив правопорушення, відстороняється від займаної посади на час розслідування", - повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак в інтерв'ю "Укрінформу".
За статистикою СБУ кількість корупційних правопорушень зростає. Минулого року за матеріалами СБУ повідомлено про підозру у скоєнні таких злочинів 545 чиновникам, за одинадцять місяців 2016 року - вже 632 посадовцям. "Це свідчить, насамперед, про підвищення інтенсивності нашої роботи, проте для країни така тенденція невтішна", - сказав Грицак.
Він зауважив, що є багато випадків, коли СБУ оприлюднює докази провини того чи іншого посадовця або політика. Після цього активісти та деякі ЗМІ починають "кампанію з "відбілювання" корупціонера, створюючи з нього кришталево чистого героя.
У 2016 році за матеріалами СБУ реальні вироки отримали 256 корупціонерів, минулоріч - 184 особи, підсумував голова СБУ.
Нагадаємо, у жовтні Служба безпеки викрила одного зі своїх співробітників, який торгував інформацією з обмеженим доступом.
Нещодавно в Ужгороді п'яний працівник Служби безпеки України на "Мерседесі" збив двох людей.
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