СБУ прийшла до Марушевської з обшуком

Служба безпеки України і Генпрокуратури намагаються провести обшук у квартирі колишньої керівнички Одеської митниці Юлії Марушевської.

"Працівники СБУ та Генеральної прокуратури намагаються провести обшуки в моїй квартирі. Усе це в період, коли я перебуваю в закордонному відрядженні і є спікером під час Freedom Forum. Прийшли в рамках невідомого мені кримінального провадження", - написала Марушевська у Facebook.

Також обшуки проводять за місцем проживання Романа Баховського, який очолював Відкритий митний простір в Одесі за часів Марушевської.

"Сприймаю це як тиск з боку діючої влади і відповідь на вчорашнє затримання НАБУ голови ДФС Романа Насірова. Я хочу заявити, що не піддамся на цей пресинг. Нинішня влада повторює помилки режиму Януковича", - підсумувала Марушевська.

Нагадаємо, що НАЗК відправила до суду справу колишньої начальниці одеської митниці Юлії Марушевської.

5 грудня голова Одеської митниці Блія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.

Раніше, голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявляв, що екс-глава Одеської митниці Юлія Марушевская потрапила під слідство за підозрою в корупції.