СБУ прийшла до Марушевської з обшуком
"Працівники СБУ та Генеральної прокуратури намагаються провести обшуки в моїй квартирі. Усе це в період, коли я перебуваю в закордонному відрядженні і є спікером під час Freedom Forum. Прийшли в рамках невідомого мені кримінального провадження", - написала Марушевська у Facebook.
Також обшуки проводять за місцем проживання Романа Баховського, який очолював Відкритий митний простір в Одесі за часів Марушевської.
"Сприймаю це як тиск з боку діючої влади і відповідь на вчорашнє затримання НАБУ голови ДФС Романа Насірова. Я хочу заявити, що не піддамся на цей пресинг. Нинішня влада повторює помилки режиму Януковича", - підсумувала Марушевська.
Нагадаємо, що НАЗК відправила до суду справу колишньої начальниці одеської митниці Юлії Марушевської.
5 грудня голова Одеської митниці Блія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.
Раніше, голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявляв, що екс-глава Одеської митниці Юлія Марушевская потрапила під слідство за підозрою в корупції.
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