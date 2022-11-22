СБУ прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy, що належить російським олігархам

Працівники Служби безпеки України 22 листопада прийшли з обшуками до енергетичної компанії VS Energy, яка займає 10% енергоринку України.

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на джерело в СБУ.

"Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз потерпає від ударів рф найбільше. Олігархи уже знаходяться під санкціями, тож у СБУ є повне право прийти туди з обшуками", - розповіло джерело.

Раніше повідомлялось, що печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми рф Олександр Бабаков, член комітету Держдуми рф з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній:

АТ "Житомиробленерго" (95,54%),

АТ "Херсонобленерго" (99,99%),

ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%),

АТ "Чернівціобленерго" (96,78%),

АТ "Рівнеобленерго" (93,24%).

Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.