СБУ прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy, що належить російським олігархам
Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на джерело в СБУ.
"Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз потерпає від ударів рф найбільше. Олігархи уже знаходяться під санкціями, тож у СБУ є повне право прийти туди з обшуками", - розповіло джерело.
Раніше повідомлялось, що печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми рф Олександр Бабаков, член комітету Держдуми рф з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.
Зокрема, арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній:
- АТ "Житомиробленерго" (95,54%),
- АТ "Херсонобленерго" (99,99%),
- ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%),
- АТ "Чернівціобленерго" (96,78%),
- АТ "Рівнеобленерго" (93,24%).
Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.
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