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СБУ прийшла з обшуками до предстоятеля Києво-Печерської лаври, - ОНОВЛЕНО

Обшуки ініціювали в межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі
Служба безпеки прийшла з обшуками до помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла.
СБУ прийшла з обшуками до предстоятеля Києво-Печерської лаври, - ОНОВЛЕНО Митрополит Павло. Фото: pravoslavye.org.ua

СБУ прийшла з обшуками на виконання доручення слідчого управління Національної поліції в Київській області, повідомив керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов, інформує Hromadske.

"СБУ проводить обшуки за статтею про порушення рівноправ’я громадян залежно від їх расової, національної приналежності чи ставлення до релігії (частина 2 стаття 161 Кримінального кодексу)", — сказав Гуськов.

Про результати обшуків повідомлять додатково, додав він.

Оновлення:

З 8-ї ранку також тривають обшуки в селі Вороньків Бориспільського району, де розташовані угіддя Києво-Печерської лаври. Силовики перевіряють документи, інформує 112.ua.

"Тут ферма, на якій утримують худобу і господарство. Сюди вранці, близько 8:00, приїхали два автобуси людей у масках. Троє з них назвалися як слідчі з СБУ. Вони показали постанову суду охоронцеві. Приїхав директор цієї ферми, пустив їх на територію. Вони обшукали невеликий кабінет, де зберігаються папери, потім обійшли територію, повернулися в кабінет, замкнулися там і сидять. Есбеушники вже поїхали, залишилися тільки слідчі, поняті і кілька людей з Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.

Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.

 
 
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30 11 2018 14:09
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