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СБУ прийшла з обшуками в мерію Запоріжжя

Наразі невідомо, що саме інкримінують посадовцям
Служба безпеки України проводить обшуки в приміщенні міської ради Запоріжжя.
СБУ прийшла з обшуками в мерію Запоріжжя

За словами речника управління СБУ в регіоні Сергія Левченка, обшуки проводяться в рамках кримінального провадження за постановою слідчого судді, проте він не сказав, що саме інкримінують посадовцям, повідомляє "Радіо Свобода".

За відсутності на робочому місці міського голови Володимира Буряка постанова про обшуки представниками відомства була вручена одному з його заступників.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) прийшло з обшуками в головний офіс ПАТ "Укрнафта".

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01 08 2017 12:15
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