CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України (СБУ) проводить обшуки в одній з компаній офісного центру "Гулівер".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ прийшла з обшуками в ТЦ "Гулівер"
Офіційного коментаря від СБУ поки немає
Фото: facebook.com/taras.kozub
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Тарас Козуб.
Очевидці публікують фотографії зі співробітниками правоохоронних органів.
Фото: epravda.com.ua
Офіційного коментаря від СБУ поки немає.
У коментарях користувачі припустили, що спецслужба прийшла в Ciklum (міжнародна IT-компанія, розробник програмного забезпечення).
Нагадаємо, що минулоріч Служба безпеки проводила обшук у торгово-розважальному центрі "Гулівер" у Києві.
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13 06 2017 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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