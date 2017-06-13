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СБУ прийшла з обшуками в ТЦ "Гулівер"

Офіційного коментаря від СБУ поки немає
Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки в одній з компаній офісного центру "Гулівер".
СБУ прийшла з обшуками в ТЦ "Гулівер" Фото: facebook.com/taras.kozub

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Тарас Козуб.

Очевидці публікують фотографії зі співробітниками правоохоронних органів.


Фото: epravda.com.ua

Офіційного коментаря від СБУ поки немає.

У коментарях користувачі припустили, що спецслужба прийшла в Ciklum (міжнародна IT-компанія, розробник програмного забезпечення).

Нагадаємо, що минулоріч Служба безпеки проводила обшук у торгово-розважальному центрі "Гулівер" у Києві.

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13 06 2017 12:36
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