СБУ прийшла з обшуками в ТЦ "Гулівер" Офіційного коментаря від СБУ поки немає

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки в одній з компаній офісного центру "Гулівер".

Фото: facebook.com/taras.kozub

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Тарас Козуб. Очевидці публікують фотографії зі співробітниками правоохоронних органів.

Фото: epravda.com.ua Офіційного коментаря від СБУ поки немає. У коментарях користувачі припустили, що спецслужба прийшла в Ciklum (міжнародна IT-компанія, розробник програмного забезпечення). Нагадаємо, що минулоріч Служба безпеки проводила обшук у торгово-розважальному центрі "Гулівер" у Києві.

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