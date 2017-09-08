У редакції "Страна.UA" знову обшуки, - ОНОВЛЕНО
СБУ також обшукує квартири двох журналістів видання (сайт пішов в офлайн невдовзі після публікації новини), - повідомляють на сайті видання.
Дозвіл на обшук видав Печерський райсуд Києва. Як сказано в ухвалі суду, він відбувається у справі про розголошення державної таємниці.
Оновлення: У СБУ підтвердили, що СБУ проводить у Києві в редакції видання "Страна.ua" та деяких журналістів обшуки.
"Слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України (розголошення державної таємниці).
Співробітники спецслужби під час здійснення слідчих дій перевіряють комп’ютерну техніку на наявність матеріалів, які становлять державну таємницю", - зазначила речник СБУ Олена Гітлянська.
Обшуки проводяться у чотирьох журналістів.
В коментарі "Українській правді" журналістка видання Валерія Івашкіна повідомила, що обшуки проводяться у Вероніки Кифичак, Олександра Тимошенка, Кирила Малишева та у Юлії Рябчун.
"Одночасно у всіх них вдома почалися обшуки. До Вероніки прийшли о 9:15. Вилучають техніку, особисту переписку, яка до справи не має відношення. У мами журналістки вилучили планшет. Загалом за однією адресою, де я перебуваю, вилучили ноут, ще один нетбук, два планшети, навіть електронну книгу. Вилучили флешку, навіть диски мами з записами, як робити масаж. Телефони не вилучають", - зазначила Івашкіна.
"Слідчі прийшли у супроводі "своїх" понятих, які приїхали на тому ж самому автомобілі. Поняті стоять і спостерігають, жодних питань не задають", - додала Івашкіна.
"Я вважаю, що таким чином намагаються залякати і заблокувати роботу редакції", - додала вона.
Це вже другий обшук в редакції "Страни" за літо - перший відбувся 22 червня. Того ж дня був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва.
Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика
У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.
Згодом Гужві вручили повідомлення про підозру.
У суботу ввечері Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Гужвіу вигляді арешту на два місяці із можливістю виходу під заставу у розмірі 544 тисячі гривень.
У понеділок, 26 червня, за Гужву було внесено заставу.
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