У редакції "Страна.UA" знову обшуки, - ОНОВЛЕНО

Співробітники Служби безпеки України вранці 9 серпня прийшли з обшуком в офіс інтернет-видання "Страна.UA".

СБУ також обшукує квартири двох журналістів видання (сайт пішов в офлайн невдовзі після публікації новини), - повідомляють на сайті видання.

Дозвіл на обшук видав Печерський райсуд Києва. Як сказано в ухвалі суду, він відбувається у справі про розголошення державної таємниці.

Оновлення: У СБУ підтвердили, що СБУ проводить у Києві в редакції видання "Страна.ua" та деяких журналістів обшуки.

"Слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України (розголошення державної таємниці).

Співробітники спецслужби під час здійснення слідчих дій перевіряють комп’ютерну техніку на наявність матеріалів, які становлять державну таємницю", - зазначила речник СБУ Олена Гітлянська.

Обшуки проводяться у чотирьох журналістів.

В коментарі "Українській правді" журналістка видання Валерія Івашкіна повідомила, що обшуки проводяться у Вероніки Кифичак, Олександра Тимошенка, Кирила Малишева та у Юлії Рябчун.

"Одночасно у всіх них вдома почалися обшуки. До Вероніки прийшли о 9:15. Вилучають техніку, особисту переписку, яка до справи не має відношення. У мами журналістки вилучили планшет. Загалом за однією адресою, де я перебуваю, вилучили ноут, ще один нетбук, два планшети, навіть електронну книгу. Вилучили флешку, навіть диски мами з записами, як робити масаж. Телефони не вилучають", - зазначила Івашкіна.

"Слідчі прийшли у супроводі "своїх" понятих, які приїхали на тому ж самому автомобілі. Поняті стоять і спостерігають, жодних питань не задають", - додала Івашкіна.

"Я вважаю, що таким чином намагаються залякати і заблокувати роботу редакції", - додала вона.

Це вже другий обшук в редакції "Страни" за літо - перший відбувся 22 червня. Того ж дня був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва.