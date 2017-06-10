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СБУ пустить в Україну репера з Росії, який казав, що "українців як нації не існує", - ДОКУМЕНТ

Репер планує виступити 24 грудня о київському клубі Atlas
Служба Безпеки України офіційно заявила, що не має претензій до російського репера В'ячеслава Маншова (псевдонім - "Слава КПРС", або "Гнойний").
СБУ пустить в Україну репера з Росії, який казав, що "українців як нації не існує", - ДОКУМЕНТ Фото: скріншот

"Слава КПСС" виступав у Криму, тобто незаконно перетнув український кордон. Також, він публічно висловлювався про те, що "українців як нації не існує".

Однак, в Службі безпеки відзначили, що зараз уважно вивчають всі правові підстави, щоб прийняти рішення щодо в'їзду виконавця в Україну.

Нагадаємо, що Верховна Рада зобов'язала організаторів заходів в Україні радитися з СБУ стосовно артистів, яких хочуть запросити з Російської Федерації.

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06 10 2017 16:31
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