СБУ розкрила корупційну схему в Херсонобленерго, яке належить російській компанії

Слідчі з’ясовують, чи діяли в компанії за вказівкою власників

Слідчі СБУ викрили схему розкрадання коштів топ-менеджерами Херсонобленерго.

Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Співробітники компанії виводили гроші на рахунки дрібних приватних підприємств, нібито сплачуючи послуги. Таким чином створювали дірку в бюджеті Обленерго.

Звітуючи перед державою, брак грошей виправдовували боргами населення.

Завдяки цьому компанія не платила податки. Сума боргу постійно зростала – на це звернули увагу спецслужби.

У СБУ відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

В офісах Херсонобленерго провели обшуки. Вилучені документи, які оголили всю схему.

Зараз слідчі з’ясовують, чи діяли топ-менеджери Обленерго за вказівкою власників. Херсонобленерго належить російській компанії "Vs Energy".

Нагадаємо, в 2014 році компанія "Херсонобленерго" безкоштовно електрифікувала блокпост окупаційних російських військ та безкоштовно поставляла їм електроенергію.