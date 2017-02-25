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СБУ розкрила корупційну схему в Херсонобленерго, яке належить російській компанії

Слідчі з’ясовують, чи діяли в компанії за вказівкою власників
Слідчі СБУ викрили схему розкрадання коштів топ-менеджерами Херсонобленерго.
СБУ розкрила корупційну схему в Херсонобленерго, яке належить російській компанії Фото: ssu.gov.ua

Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Співробітники компанії виводили гроші на рахунки дрібних приватних підприємств, нібито сплачуючи послуги. Таким чином створювали дірку в бюджеті Обленерго.

Звітуючи перед державою, брак грошей виправдовували боргами населення.

Завдяки цьому компанія не платила податки. Сума боргу постійно зростала – на це звернули увагу спецслужби.

У СБУ відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

В офісах Херсонобленерго провели обшуки. Вилучені документи, які оголили всю схему.

Зараз слідчі з’ясовують, чи діяли топ-менеджери Обленерго за вказівкою власників. Херсонобленерго належить російській компанії "Vs Energy".

Нагадаємо, в 2014 році компанія "Херсонобленерго" безкоштовно електрифікувала блокпост окупаційних російських військ та безкоштовно поставляла їм електроенергію.

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25 02 2017 23:58
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