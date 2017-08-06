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У Сумах СБУ розкрила нелегальний контакт-центр російського банку

У Сумах СБУ припинила діяльність нелегального контакт-центру російського банку
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили в Сумах діяльність нелегального контактного центру, організованого за вказівкою керівництва одного з російських комерційних банків.
У Сумах СБУ розкрила нелегальний контакт-центр російського банку Фото:ssu.gov.ua

"Оператори кол-центру приймали заявки від мешканців Росії, а також тимчасово окупованих територій Донеччини та анексованого Криму. Основною спрямованістю сумської структури було кредитування фізичних та юридичних осіб, особисті та установчі дані яких передавалися до Москви. Співробітники спецслужби задокументували, що всі операції для неакредитованого в Україні російського банку відбувалися через Інтернет та сервіси ІР-телефонії. Координація дій контакт-центру здійснювалася з головного офісу банку в Москві", - повідомила прес-служба відомства.

Відзначається, що оперативники СБУ з'ясували, що організував нелегальний колл-центр на замовлення топ-менеджменту банку один з київських бізнесменів. Суми були обрані ділками для оптимізації витрат банку. У підпільному контакт-центрі за мінімальну плату працювали місцеві студенти, яких звільняли після завершення "випробувального терміну".

Під час обшуків у кількох спеціально орендованих приміщеннях правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і документацію, які доводять передачу особистих даних громадян в РФ.

За інформацією спецслужби, серед клієнтів банку - ватажки незаконних збройних формувань і фейкових "держорганів" терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, ведуться оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, що 7-го червня правоохоронці затримали на хабарі у 5 мільйонів доларів особу, яка здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків.

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08 06 2017 12:32
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