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СБУ розкрило вибух під "Еспресо" із постраждалим Мосійчуком

Затримано одну людину, ще двоє перебувають "на іншій території, ми розуміємо, де вони", - СБУ
Голова Служби безпеки Василь Грицак каже, що розкрито напад, в результаті якого постраждали троє осіб, зокрема, народний депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук, та загинули двоє осіб.
СБУ розкрило вибух під "Еспресо" із постраждалим Мосійчуком Фото:antikor.com.ua

"Мосійчук, теракт. Так, є новини. Нещодавно, буквально кілька днів тому, ми затримали одного з тих, хто брав участь в організації та здійсненні цього терористичного акту… Можу сказати, що цей теракт нами у взаємодії з прокуратурою розкрито", – повідомив  голова СБУ під час брифінгу в Одесі у вівторок, інформує "Інтерфакс-Україна".

Грицак додав, що затримано одну людину, ще двоє перебувають "на іншій території, ми розуміємо, де вони".

За його словами, під час проведених обшуків вилучено кілька кілограмів тротилу, РПГ-26 (реактивна протитанкова граната – УП), гранати, інші речі та документи, які можуть вказувати на причетність затриманого до скоєння злочину.

Голова СБУ також сказав, що не хоче розкривати деталі, та анонсував проведення найближчим часом брифінгу, присвяченого цьому теракту.

Нагадаємо, увечері 25 жовтня біля будівлі телеканалу "Еспресо" пролунав вибух, унаслідок якого три людини постраждали, двоє загинули. Серед постраждалих і народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Також серед постраждалих політтехнолог Віталій Бала. Його успішно прооперували.

Серед загиблих – охоронець народного депутата і співробітник Міністерства внутрішніх справ (МВС) України підполковник Михайло Мормиль.

За словами радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, цей інцидент правоохоронці кваліфікували як теракт і передали справу до СБУ. Ляшко заявив, що замах на Мосійчука міг бути організований політичними опонентами. Також у МВС встановили, що вибух у Солом'янському районі Києва стався внаслідок спрацювання саморобної вибухівки, закладеної в мопед.

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03 04 2018 18:00
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