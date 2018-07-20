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СБУ розпочала перевірку посадовців "Дніпроазоту"

СБУ також перевіряє обґрунтованість збільшення у декілька разів вартості реагенту на шляху від виробника до кінцевого споживача.
Служба безпеки України розпочала перевірку дій посадових осіб ПАТ "Дніпроазот", які призвели до створення дефіциту рідкого хлору – основного реагенту для очищення питної води в Україні.
СБУ розпочала перевірку посадовців "Дніпроазоту" Фото: azot.com.ua

У СБУ нагадали, що з 15 червня адміністрація "Дніпроазоту" в порушення договірних зобов'язань та без завчасного попередження призупинила виробництво та відвантаження рідкого хлору водопостачальним підприємствам України, чим унеможливила обеззараження питної води і створила загрозу виникнення масових отруєнь та поширення епідемій.

Також вказується, що СБУ перевіряє обґрунтованість збільшення у декілька разів вартості реагенту на шляху від виробника до кінцевого споживача.

"За результатами перевірки слідчими СБУ буде прийнято рішення щодо кваліфікації за Кримінальним кодексом України дій осіб, причетних до штучного створення передумов до виникнення надзвичайної ситуації", - підсумували у прес-службі.

Нагадаємо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води.

У деяких із них ситуація критична. Наприклад, у районах Запорізької області запасу хлору майже не лишилося, тому там уже зменшили тиск води у кранах. В Івано-Франківську, Львівській та Житомирській областях водоканали мають власні установки з вироблення речовин для очищення води. Вони можуть частково компенсувати відсутність хлору з "Дніпроазоту".

Ситуацію намагалися виправити з допомогою залучення уряду і РНБО, але незважаючи на досягнуті домовленості з керівництвом "Дніпроазоту", виробництво хлору поки не відновлено.

 

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20 07 2018 10:10
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