СБУ розсекретила архівні документи КДБ про замовчування радянською владою Голодомору в Україні

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила архівні документи Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР про свідоме замовчування радянською владою Голодомору в Україні.

Матеріали розміщені на сайті відомства до дня народження дослідника Голодомору Джеймса Мейса, який першим назвав цю трагедію українського народу Геноцидом.

"КДБ уважно стежило за дослідженнями Голодомору закордоном і доповідало компартійним босам. У Галузевому державному архіві Служби безпеки України зберігаються унікальні документи за підписом Голови Комітету Державної Безпеки Української РСР Миколи Голушка – інформування до ЦК Компартії України "Про спроби противника активізувати антирадянську кампанію довкола так званого "штучного голоду" в Україні в 1932-1933 роках" та "Обусилении антисоветской шумихи за рубежом в святи с вопросом о массовом голоде на Украине". На сторінках цих документів згадується Дж. Мейс і його Комісія, діяльність яких викликала у СРСР передбачувану паніку. Керівник КДБ пише про штучний голод і українську трагедію виключно в лапках. Згадує буржуазні засоби масової інформації і зарубіжні націоналістичні центри", - зазначається у повідомленні.

При цьому зауважується, що оприлюднені відомством документи радянських органів держбезпеки розкривають чекістські методи, повністю успадковані спецслужбами сусідньої держави, – організація замовних статей "західних вчених і журналістів", промивання мізків представникам творчої інтелігенції перед поїздками за кордон, залучення заангажованих експертів для придушення "антісовєтской шуміхі".

"Служба безпеки України розсекретила всі віднайдені в архіві документи про Голодомор, вони у вільному доступі, з ними працюють історики, письменники, громадяни, які шукають правду про своїх родичів", - наголошується у повідомленні.

Також у відомстві додають, що за цим фактом було відкрито й розслідувано кримінальну справу, за матеріалами якої український суд поіменно назвав винуватців Голодомору в Україні – очільників партійних і радянських органів.

Нагадаємо, що народний депутат Юрій Шухевич подав законопроект, яким пропонує встановити відповідальність за заперечення факту Голодомору, а також виступи проти ОУН та УПА.