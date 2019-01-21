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СБУ розшукує кримінального авторитета Левіна як організатора вбивства Гандзюк

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Служба безпеки України оголосила в розшук кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства виконувача обов'язків керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.
СБУ розшукує кримінального авторитета Левіна як організатора вбивства Гандзюк Фото: visti.ks.ua

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Міністерства внутрішніх справ у переліку розшукуваних осіб, повідомляє LB.ua.

Зазначено, що Левіну пред'явлено підозри за ч. 2 п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ст. 115 (організація вбивства на замовлення, здійсненого з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, групою осіб) Кримінального кодексу. Отримано дозвіл суду на його затримання.

Зазначено, що з поля зору правоохоронців Левін зник 19 серпня 2018 року.

Як відомо, Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою комісії став позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступник голови ТСК - нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

 
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21 01 2019 12:14
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