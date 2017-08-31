СБУ розслідує дві справи про підготовку замаху на Порошенка

Служба безпеки України розслідує два кримінальні провадження за фактами замаху на Президента Петра Порошенка.

Станом на 29 серпня у провадженні спецслужби є дві справи, порушені за статтею 112 Кримінального кодексу за фактом можливого зазіхання на життя глави держави, інформує агенство "Українські Новини", яке отримало відповідь СБУ на свій запит.



Відповідь СБУ. Фото: ukranews.com

Обставин справ не повідомляють.

Нагадаємо, що 22 серпня під час робочої поїздки Президента України Петра Порошенка в Харківську область на телефон СБУ надійшло повідомлення про підготовку замаху на нього.