ПОЛІТИКА НОВИНИСлужба безпеки України розслідує два кримінальні провадження за фактами замаху на Президента Петра Порошенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ розслідує дві справи про підготовку замаху на Порошенка
Обставин справ не повідомляють
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Станом на 29 серпня у провадженні спецслужби є дві справи, порушені за статтею 112 Кримінального кодексу за фактом можливого зазіхання на життя глави держави, інформує агенство "Українські Новини", яке отримало відповідь СБУ на свій запит.
Відповідь СБУ. Фото: ukranews.com
Обставин справ не повідомляють.
Нагадаємо, що 22 серпня під час робочої поїздки Президента України Петра Порошенка в Харківську область на телефон СБУ надійшло повідомлення про підготовку замаху на нього.
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