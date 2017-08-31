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СБУ розслідує дві справи про підготовку замаху на Порошенка

Обставин справ не повідомляють
Служба безпеки України розслідує два кримінальні провадження за фактами замаху на Президента Петра Порошенка.
СБУ розслідує дві справи про підготовку замаху на Порошенка Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Станом на 29 серпня у провадженні спецслужби є дві справи, порушені за статтею 112 Кримінального кодексу за фактом можливого зазіхання на життя глави держави, інформує агенство "Українські Новини", яке отримало відповідь СБУ на свій запит.


Відповідь СБУ. Фото: ukranews.com

Обставин справ не повідомляють.

Нагадаємо, що 22 серпня під час робочої поїздки Президента України Петра Порошенка в Харківську область на телефон СБУ надійшло повідомлення про підготовку замаху на нього.

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