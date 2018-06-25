СБУ склала збірники свідчень 435 колишніх заручників "ДНР" і "ЛНР" про тортури

Готується ще одна книга про тортури в катівнях ФСБ у Криму

Служба безпеки України опублікувала свідчення 435 колишніх заручників про тортури, які до них застосовували бойовики "ДНР" і "ЛНР" і їхні російські куратори.

Їх оформлено в шість бюлетенів, які голова СБУ Василь Грицак у понеділок представив іноземним послам у Києві.

"Ми презентували шість збірок, у яких ми зібрали свідчення 435 в'язнів, які перебували в таборах смерті. Свідчення цих людей, там немає ніяких літературних описів подій, це документальні свідчення людей, які погодилися їх надати. Усього в нас є свідчення близько тисячі громадян, які зазнали тортур. Але, на жаль, не всі вони були готові до того, щоб ми виклали ці свідчення в наших збірках", - заявив він.

Збірники складено трьома мовами: українською, російською та англійською.

Книги складаються з двох частин. Перша включає свідоцтва військової агресії РФ проти України, друга - інформацію про безпосередні тортури.

"Ключове, що я хочу сказати, - до цих тортур, як правило, були причетні кадрові російські військові. Вони або безпосередньо катували, або організовували такі речі за допомогою тих, хто воював на боці терористів", - підкреслив він.

Грицак додав, що зараз готується ще один збірник свідчень від тих, хто потрапив у "катівні ФСБ у Криму". "Ця збірка вийде найближчим часом", - пообіцяв голова СБУ.