СБУ: Спецслужби Росії готували провокації, які мав координувати намісник Лаври

Служба безпеки України заявляє, що попередила провокації напередодні й під час проведення об'єднавчого церковного собору в Києві, сплановані російськими спецслужбами.

"СБУ задокументувано наміри організувати в місті Києві та інших регіонах нашої держави провокації напередодні та під час проведення об'єднавчого собору та створення Української помісної православної церкви", – повідомив на брифінгу в Києві 13 грудня заступник глави СБУ Віктор Кононенко, пише УП.

За даними спецслужб, організатором замовних протестних акцій мав стати мешканець Києва, на якого російські спецслужби вийшли у листопаді 2018 року.

На зустрічі у Москві вищевказаному киянину було видано 5 тисяч доларів та детальні інструкції зокрема щодо координації дій із священнослужителем Києво-Печерської Лаври.

"У подальшому було встановлено, що вказаною особою фактично є намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло", – заявив Кононенко.

"Для взаємодії йому потрібно було назвати пароль "Ми від Олександра Івановича", – розповів Кононенко.

За даними СБУ, провокації мали влаштувати на території Києво-Печерської Лаври 13-14 грудня під час проведення релігійної служби.

"Основною версією, яку ми розглядаємо на сьогодні - це скоєння злочину по відношенню до осіб, котрих планувалося залучити до цих акцій, а саме вчинення резонансних протиправних дій, пов'язаних із загибеллю та пораненнями простих громадян, додатково залученими до цього особами", – зазначив Кононенко.

"Це з одного боку мало стати підтвердженням попередніх "страшилок" про переслідування вірян УПЦ радикалами і захоплення святинь, а з іншого боку - могло поставити під загрозу проведення об'єднавчого собору", – зазначив він.

Також в СБУ заявляють, що отримали додаткову інформацію про проведення 6 грудня у колишній будівлі СБУ в окупованому Донецьку наради під головуванням спецслужб РФ та так званого "керівництва" "ДНР", на якій обговорювалося питання надання Україні томосу та організації заходів, які можуть цьому завадити.

"За результатами наради було ухвалено рішення організувати хресних ходів у Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві в день проведення об’єднавчого собору, під час яких будуть спровоковані силові сутички з правоохоронцями для створення "кривавої картинки" для ЗМІ РФ", – сказав Кононенко.

Відповідаючи на запитання журналістів, представник СБУ повідомив, що затриманих у вказаній справі наразі немає, "бо не відбулось події злочину".

Також на уточнення, чи є підстави для затримання митрополита Павла, Кононенко зазначив: "Ні. Якщо будуть, він буде затриманий, поки підстав немає".

За словами представника СБУ, про оголошення підозру Павлу наразі мова не йде.

"Але робота в цьому плані проводиться, митрополит Павло обов'язково буде допитаний в рамках цього кримінального провадження", – сказав Кононенко.

Представник спецслужби окремо закликав вірян не піддаватися на провокації.