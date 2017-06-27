СБУ співпрацює з міжнародними лабораторіями, які досліджують кібератаки, - Гітлянська
Про це повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна" речниця СБУ Олена Гітлянська.
"Ми зараз співпрацюємо з міжнародними лабораторіями, які досліджують ці віруси… На жаль, жодна країна не може на 100% захиститися від вірусів, які постійно модифікуються. Сьогодні ми спільно з міжнародними інституціями посилюємо цю роботу, оновлюємо свої можливості, щоб більш ефективно протидіяти. Звичайно, ми працюємо з певними ІТ-компаніями. Я хочу підкреслити, що СБУ не веде жодних війн з цими компаніями, ми просто намагаємося навести лад у цій сфері… Ми працюємо виключно у правовому полі", - сказала речниця СБУ.
Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС та інші.
Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.
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