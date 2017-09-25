СБУ затримали на хабарі чиновника мерії Дніпра, - ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Дніпропетровської області затримали на хабарі головного спеціаліста Управління земельних відносин Дніпровської міської ради.

"Встановлено, що чиновник систематично вимагав гроші від місцевих жителів за оформлення документів у земельній сфері. Оперативники спецслужби задокументували, що чиновник "запропонував" місцевому жителю заплатити 25 тисяч гривень, окрім офіційно встановлених платежів, за узгодження документів на відведення земельної ділянки та реєстрації житлового будинку", - повідомляють на сайті спецслужби.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному зі спальних районів Дніпра під час отримання першої частини хабара в розмірі десять тисяч гривень.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою).

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки та прокуратури Черкаської області викрили на хабарі одного з депутатів міської ради Умані та його помічника.