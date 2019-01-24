СБУ спіймала одесита, який возив на Донбас "гуманітарну допомогу" з Росії
"Там він опікувався збором "гуманітарки" та її переправленням на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей через непідконтрольні ділянки державного кордону", - повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.
"Будучи прибічником ідеї створення на території південно-східної України так званої "Новоросії", зловмисник також виступав із підтримкою проросійських сепаратистів в Одесі", - додали в СБУ.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Повідомляється, що навесні 2014 року, боячись притягнення до кримінальної відповідальності, чоловік виїхав до Росії, де продовжив займатися збором "допомоги" для терористів.
У відомстві зазначили, що наприкінці минулого року він нелегально повернувся в Україну.
В СБУ додали, що правоохоронці затримали зловмисника в одному із дачних кооперативів Одеси, де він переховувався від правосуддя, де виявили листування із ватажками терористів, фото- та відеоматеріали, що засвідчують протиправну діяльність.
Повідомляється, що у межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України йому оголошено про підозру у вчиненні злочину.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що прикордонники затримали на КПВВ "Мар’їнка" на Донеччині 19-річного юнака, який у 2015 році приєднався до лав бойовиків так званої "ДНР".
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