СБУ спіймала одесита, який возив на Донбас "гуманітарну допомогу" з Росії

Раніше судимий одесит з 2014 року перебував у складі однієї з російських громадських організацій

Співробітники Служби безпеки України затримали на Одещині чоловіка, який організовував надходження з Росії так званої "гуманітарної допомоги" бойовикам на Донбасі.

"Там він опікувався збором "гуманітарки" та її переправленням на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей через непідконтрольні ділянки державного кордону", - повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

"Будучи прибічником ідеї створення на території південно-східної України так званої "Новоросії", зловмисник також виступав із підтримкою проросійських сепаратистів в Одесі", - додали в СБУ.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Повідомляється, що навесні 2014 року, боячись притягнення до кримінальної відповідальності, чоловік виїхав до Росії, де продовжив займатися збором "допомоги" для терористів.

У відомстві зазначили, що наприкінці минулого року він нелегально повернувся в Україну.

В СБУ додали, що правоохоронці затримали зловмисника в одному із дачних кооперативів Одеси, де він переховувався від правосуддя, де виявили листування із ватажками терористів, фото- та відеоматеріали, що засвідчують протиправну діяльність.

Повідомляється, що у межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України йому оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.