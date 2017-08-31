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СБУ та ГПУ намагаються провести обшуки в приймальні нардепа Добродомова у справі Курченка

Добродомов - позафракційний депутат
Співробітники СБУ та прокуратури намагаються зайти в депутатську приймальню Дмитра Добродомова в провулку Козловського, 4 біля Бессарабського ринку в Києві.
СБУ та ГПУ намагаються провести обшуки в приймальні нардепа Добродомова у справі Курченка Дмитро Добродомов. Фото: Ярослав Іваночко / iPress.ua

"Зараз в приміщення моєї депутатської приймальні в Києві намагаються увірватися працівники СБУ та прокуратури. Без пояснень... Особисто я перебуваю зараз у Львові - на своєму окрузі. Юрій Луценко, можете пояснити, в чому справа ?!", - пише нардеп у Facebook.

Генпрокурор в коментарях написав, що адреса фігурує в рішенні суду у справі бізнесмена Сергія Курченка. Добродомов у відповідь обурився, що його приймальня не має відношення до Курченка.

"Для початку приймальню треба зареєструвати на сайті ВР. Тільки тоді вона стає офіційною і недоторканною. А це приміщення перебуває у власності співучасника схем Курченка з числа керівництва ГПУ часів Пшонки", - відреагував на це Луценко.

Як відомо, Добродомов - позафракційний депутат, обраний по округу у Львові. Входив до фракції "Блок Петра Порошенко", але пізніше вийшов з неї і створив власну партію "Народний контроль".

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