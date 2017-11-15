СБУ та ГПУ прийшли з обшуками до журналістки "Українського радіо"
"Зараз я перебуваю у своїй квартирі на вулиці Михайла Донця, 2а. Несподівано до мене додому прийшли співробітники СБУ та Генпрокуратури, проводять обшук", - сказала Мялик, повідомляє "Українська правда".
За її словами, у квартирі шукають флешки телефони, ноутбуки та інші носії інформації.
Журналістка зазначила, що вона не розуміє, через що у неї обшукують квартиру, але пов'язує це зі своєю журналістською діяльністю.
"Останнім часом я проводила журналістське розслідування, яке пов'язано з тіньовими схемами щодо ненадходженням коштів до державного бюджету. Кілька днів поспіль мені надходили непрямі погрози від різних людей, які натякали на те, щоб я не пхала свого носа, куди не слід", - сказала Мялик.
Вона додала, що ніхто конкретно їй не говорить, що у нею шукають та що буде далі, не виключає, що на неї можуть одягти кайданки.
"Я у шоці", - сказала журналістка.
Речниця СБУ Олена Гітлянська в коментарі "Українській правді" заявила, що обшук проходить не у журналістки, а у її брата.
"Я не знаю чи в неї. Наскільки я знаю він мав проходити у її брата. Можливо, якщо вони живуть в одній оселі… Але її професійна діяльність точно ніякого професійного відношення не має", - сказала Гітлянська.
Мялик спростувала твердження СБУ, що нібито обшук проходить не у неї, а у брата.
"Обшук проходить саме у мене, в ухвалі Печерського суду значиться моє ім'я", - сказала журналістка.
Вона пояснила, що її брат очолює відділ по боротьбі з незаконним обігом акцизних товарів ОБНОТ Києва і його, можливо, підозрюють у тому, що він надав їй інформацію для розслідування.
"У моєму розслідуванні якраз йдеться про роботу тіньових схем у ОБНОТі. Я вважаю, що це певною мірою тиск", - сказала Мялик.
Пізніше, на сторінці журналістки у Fаcebook речниця СБУ звинуватила Мялик у перекручуванні інформації.
"Світлано, ну навіщо ти таке пишеш? Ми ж з тобою розмовляли і ти точно знаєш, що справа прокуратури і тебе вона ніяк не стосується!", - написала вона.
В Єдиному реєстрі судових рішень поки що не опубліковане жодне рішення стосовно обшуків у журналістки, тому важко зрозуміти, з якою саме справою пов'язані такі дії силовиків.
Нагадаємо, що журналістам програми "Схеми" адвокати Віктора Медведчука надіслали погрози за годину до виходу в ефір програми з розслідування про його перельоти.
До цього журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач повідомив про перешкоджання роботи їхньої знімальної групи в аеропорту "Київ". Він сказав, що люди в масках і балаклавах штовхалися, били ліктями, робили підніжки, в оператора двічі вибили камеру з рук.
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