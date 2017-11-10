СБУ цьогоріч подарувала зброю 15 цивільним

Служба безпеки України нагородила 15 цивільних осіб відомчою нагородою "Вогнепальна зброя" протягом цього року.

Про це сказано у відповіді СБУ на запит "Українських новин".

Протягом січня-вересня 2017 року Служба безпеки України вручила 200 одиниць відомчих відзнак "Вогнепальна зброя". З них військовослужбовцям і співробітникам СБУ - 166 нагород.

Громадянам, які не є співробітниками й військовослужбовцями СБУ, за цей період вручено 34 нагороди, з яких 19 - військовослужбовцям інших військових формувань, створених відповідно до законів України, і 15 - цивільним особам.

Іноземним громадянам відомча нагорода СБУ "Вогнепальна зброя" у зазначений період не вручалася.

Відзначається, що відповідно до законодавства, вогнепальною зброєю можуть нагороджуватися особи за сприяння Службі безпеки України у вирішенні покладених на неї завдань (у тому числі з боротьби з тероризмом і при проведенні антитерористичної операції), значний особистий внесок у систему загальнодержавних військових і спеціальних заходів, здійснюваних в особливий період.

Нагадаємо, що в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося про те, що МВС під керівництвом Арсена Авакова за 2,5 роки роздарувало більше тисячі одиниць зброї, серед якої штурмові гвинтівки, автомати Калашникова та кулемети.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив 88 депутатів Верховної Ради вогнепальною зброєю.

Зокрема, екс-прем'єр Арсеній Яценюк у 2015 році отримав у подарунок від МВС кулемет Максима.

В тому ж році глава Міноборони Степан Полторак нагородив зброєю Яценюка, кількох міністрів, секретаря РНБО та кількох нардепів. Яценюку подарували пістолет-кулемет Томпсон зразка 1928 року.