СБУ упіймала снайпера "ДНР"

Жінку затримали, коли вона намагалася потрапити на підконтрольну українській владі територію для переоформлення документів

Співробітники Служби безпеки України затримали в районі проведення антитерористичної операції (АТО) снайпера самопроголошеної "Донецької народної республіки".

"Правоохоронці затримали жінку на лінії розмежування, коли вона намагалася потрапити на підконтрольну українській владі територію для переоформлення документів. Співробітники спецслужби встановили, що вона була снайпером взводу швидкого реагування і радіотелеграфістом внутрішніх військ "МВС ДНР", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

За словами затриманої, вона протягом 4 місяців проходила спеціальну підготовку на території Росії у населеному пункті біля Таганрога в Ростовській області. Інструктори табору бойовиків раніше проходили службу у військах спеціального призначення Росії.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, 6 лютого співробітники Служби безпеки України вилучили комплекс спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, встановлений в одному з громадських закладів м. Краматорська Донецької області.

Раніше Служба безпеки України перехопила телефонні розмови колишнього голови так званого "народної ради "ДНР" Андрія Пургіна і депутата "народної ради "ДНР" Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що обстріли бойовиками українських територій велися з житлових кварталів окупованого Донецька.