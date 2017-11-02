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СБУ упіймала снайпера "ДНР"

Жінку затримали, коли вона намагалася потрапити на підконтрольну українській владі територію для переоформлення документів
Співробітники Служби безпеки України затримали в районі проведення антитерористичної операції (АТО) снайпера самопроголошеної "Донецької народної республіки".
СБУ упіймала снайпера "ДНР" СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

"Правоохоронці затримали жінку на лінії розмежування, коли вона намагалася потрапити на підконтрольну українській владі територію для переоформлення документів. Співробітники спецслужби встановили, що вона була снайпером взводу швидкого реагування і радіотелеграфістом внутрішніх військ "МВС ДНР", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

За словами затриманої, вона протягом 4 місяців проходила спеціальну підготовку на території Росії у населеному пункті біля Таганрога в Ростовській області. Інструктори табору бойовиків раніше проходили службу у військах спеціального призначення Росії.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, 6 лютого співробітники Служби безпеки України вилучили комплекс спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, встановлений в одному з громадських закладів м. Краматорська Донецької області.

Раніше Служба безпеки України перехопила телефонні розмови колишнього голови так званого "народної ради "ДНР" Андрія Пургіна і депутата "народної ради "ДНР" Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що обстріли бойовиками українських територій велися з житлових кварталів окупованого Донецька.

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11 02 2017 13:28
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