СБУ упіймала учасника газових махінацій часів Януковича

Співробітники Служби безпеки України затримали в Луганській області учасника газових махінацій часів Віктора Януковича.

Підвищення цін на транспорт в цілому на 0,7% викликано в основному подорожчанням проїзду в залізничному транспорті на 3,4% і автомобільному – на 2,2%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 2,5%, що пов'язано з подорожчанням поштових послуг на 17,1% і мобільного зв'язку на 4,7%.Житель Сєвєродонецька був керівником фіктивної фірми, через яку відмивали гроші ДК "Газ України" і НАК "Нафтогаз України". Зокрема, встановлено факт незаконного заволодіння цією комерційною структурою державним зрідженим газом майже на 60 млн гривень. За висновками експертів, у результаті угоди держбюджет недоотримав понад 20 млн гривень, повідомляють на сайті спецслужби.

У вересні 2016 року зловмисника, який переховувався в Росії, оголосили в розшук. За дорученням Генеральної прокуратури співробітники СБУ затримали чоловіка в Старобільську, куди він прибув у приватних справах.

Ділку оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв iPress.ua, на підприємстві "Укргазвидобування" заявили, що втратили близько 0,5 млн кубометрів газу через незаконну врізку в газопровід в Краснокутському районі Харківської області