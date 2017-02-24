СБУ в зоні АТО виявила схованку з ракетами і російський вогнемет

Такі вогнемети перебувають на озброєнні у російської армії

Схованку з некерованими авіаційними ракетами виявила Служба безпеки України у районі Сватового на Луганщині.

"Оперативники спецслужби виявили 80 необлікованих ракет типу С-8КО в одному з гаражів. Бойова частина ракети містить до одного кілограма вибухової речовини, що за руйнівною здатністю у шість разів перевищує тротил", - йдеться у повідомленні прес-центру СБ України.

Також у районі Авдіївки правоохоронці вилучили вогнемет "Шмель", який був залишений бойовиками терористичної організації "ДНР" після бойового зіткнення із силами АТО.

Такі вогнемети перебувають на озброєнні у російської армії, що в черговий раз свідчить про присутність збройних сил Російської Федерації на території України.

Нагадаємо, що співробітники СБУ і поліції затримали в Кривому Розі місцевого жителя, який отримав поштою посилку з пістолетами і гранатами.