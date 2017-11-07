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СБУ відкрила 34 провадження щодо користувачів "ВКонтакте" і "Однокласники"

27 особам оголошено про підозру та винесено 27 обвинувальних вироків
Служба безпеки України відкрила 34 кримінальних проваджень стосовно користувачів соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники" протягом січня-червня 2017 року.
СБУ відкрила 34 провадження щодо користувачів "ВКонтакте" і "Однокласники" Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Їх звинувачують у розповсюдженні антиукраїнської пропаганди, повідомляє прес-служба СБУ.

"Протягом січня - червня 2017 СБУ щодо власників і (або) адміністраторів спільнот в соціальних мережах "ВКонтакте" і "Однокласники", які поширювали заклики до повалення конституційного ладу і державної влади в країні, проведення масових заворушень та інших протиправних дій, зареєстровано 34 кримінальні провадження, 27 особам оголошено про підозру та винесено 27 обвинувальних вироків суду за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У червні петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду.

Київський офіс соціальної мережі "ВКонтакте" закрили через санкції.

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11 07 2017 20:58
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