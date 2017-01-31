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СБУ відкрила кримінальне провадження проти посадовців "ОХМАТДИТу"

Вирішується питання щодо притягнення винних держслужбовців
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо привласнення та нецільового використання коштів, виділених на будівництво дитячої лікарні "Охматдит".
СБУ відкрила кримінальне провадження проти посадовців "ОХМАТДИТу" Фото: rbc.ua

Наразі вирішується питання щодо притягнення винних держслужбовців, керівників підрядних організацій та інших причетних осіб до відповідальності, повідомляє СБУ.

У службі також нагадують, що СБУ спільно з поліцією, Генеральною прокуратурою, за сприяння МОЗ та Опікунської ради "Охматдит" повернула до держбюджету 59,8 мільйона гривень, що були незаконно використані у грудні 2015 року підрядниками будівництва дитячої лікарні.

Тому в лютому 2016 року кошти були заарештовані, а у серпні того ж року Державна аудиторська служба підтвердила їх нецільове використання у рамках перевірки, ініційованої СБУ. 

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва в четвер зняв арешт з 59,8 млн гривень, які були заморожені на рахунку держпідприємства "Укрмедпроектбуд" (балансоутримувач будівництва "Охматдиту"), і наказав повернути їх до державного бюджету України.

Міністерство охорони здоров'я оголосило конкурс на посаду головного лікаря національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (Київ).

У свою чергу в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун раніше заявила, що головлікар "Охматдиту" Юрій Гладуш, у якого завершився контракт 17 січня, відмовився покидати посаду.
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31 01 2017 14:46
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