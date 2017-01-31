СБУ відкрила кримінальне провадження проти посадовців "ОХМАТДИТу"
Наразі вирішується питання щодо притягнення винних держслужбовців, керівників підрядних організацій та інших причетних осіб до відповідальності, повідомляє СБУ.
У службі також нагадують, що СБУ спільно з поліцією, Генеральною прокуратурою, за сприяння МОЗ та Опікунської ради "Охматдит" повернула до держбюджету 59,8 мільйона гривень, що були незаконно використані у грудні 2015 року підрядниками будівництва дитячої лікарні.
Тому в лютому 2016 року кошти були заарештовані, а у серпні того ж року Державна аудиторська служба підтвердила їх нецільове використання у рамках перевірки, ініційованої СБУ.
Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва в четвер зняв арешт з 59,8 млн гривень, які були заморожені на рахунку держпідприємства "Укрмедпроектбуд" (балансоутримувач будівництва "Охматдиту"), і наказав повернути їх до державного бюджету України.
Міністерство охорони здоров'я оголосило конкурс на посаду головного лікаря національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (Київ).
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