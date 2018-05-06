СБУ відкрила кримінальну справу через публікацію у ЗМІ "тривожного списку"

У СБУ зазначають, що у публікації "зазначені прізвища громадян України та іноземних держав, яких планувалось фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни"

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через оприлюднення ЗМІ списку потенційних 47 жертв.

"Співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження щодо розголошення відомостей досудового розслідування. Правоохоронці встановили, що на сторінці одного з інтернет-видань розміщено публікацію з переліком осіб, дані про яких є у матеріалах раніше відкритого кримінального провадження", - повідомляє прес-центр СБУ.

"При цьому відповідні дані будь-кому, у тому числі автору публікації вищезгаданого інтернет-ресурсу на розголошення зазначених відомостей органом досудового розслідування та процесуальним керівником не надавалися", - зауважують у Службі безпеки.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 29 травня з'явилася інформація про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко був смертельно поранений на порозі свого помешкання в Києві. За фактом убивства журналіста відкрили кримінальне провадження.

Однак у середу, 30 травня, з'ясувалося, що Бабченко живий. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста.

Згодом, суд заарештував Германа на два місяці без права застави.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Завдяки імітації вбивства журналіста Аркадія Бабченка слідство, нібито, отримало список 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів.

Після чого, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що кожному зі списку людей, на яких планувався замах, як і на журналіста Аркадій Бабченка, нададуть охорону.