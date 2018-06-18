СБУ відкрила справу на "С14" за затримання бразильського бойовика Лусваргі, - ОНОВЛЕНО

"Головним слідчим Управлінням СБ України в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення представниками С14 в центрі Києва 04.05.18 терористичного акту і викраденні людини (громадянина Бразилії, Рафаеля Лусваргі)", – написав Рибін у Facebook.



Фото: facebook.com/valadvocat

Оновлення. Служба безпеки України не відкривала кримінальне провадження проти організації "С14" через затримання громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі. Про це "Радіо Свобода" повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"За заявою адвоката Рибіна на підставі рішення суду СБУ відкрила провадження щодо позбавлення волі іноземного громадянина групою невстановлених осіб за статтею 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Таким чином, кримінальних проваджень проти організації С14 і її керівників станом на сьогодні СБУ не розпочиналося і не розслідується", – сказала вона.

Гітлянська зауважила, що стаття 146 Кримінального кодексу не є підслідною СБУ, тому найімовірніше це провадження передадуть поліції.

Нагадаємо, що Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області постановив у понеділок арештувати на 60 діб бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, якого підозрюють в участі у терористичній організації на Донеччині.

Як повідомляв iPress.ua, учасники руху "С14" затримали Лусваргі у п'ятницю, 4 травня, і привели в СБУ, де передали його співробітникам відомства. Бразилець був засуджений на 13 років за участь у незаконних збройних формуваннях у Донецькій області, однак потім відпущений на свободу без права залишати територію України.