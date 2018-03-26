СБУ відкрила справу про держзраду Портнова

СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею "державна зрада" щодо першого заступника глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова.

"СБУ розпочала провадження щодо Портнова за статтею "державна зрада". Слідчий відділ Головного управління СБУ в АР Крим уже веде досудове розслідування у справі про "державну зраду", а відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - написав у Facebook народний депутат Андрій Левус.

На його переконання, Портнов і тепер становить загрозу українській незалежності". "Не так давно з’явився в ефірі телеканалу ZIK, розхитуючи внутрішню ситуацію своїми заявами", - написав Левус.

Він нагадав, що колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов, імовірно, причетний до окупації Росією частини території України. Про це свідчить запис телефонної розмови між радником президента РФ Сергієм Глазьевим та головою Верховної Ради АРК Андрієм Константиновим, що була зафіксована українською розвідкою 1 березня 2014 року.

"Під час розмови Глазьев повідомляє про необхідність прийняття Верховною Радою АРК постанови, яку підготував Портнов - український юрист, екс-заступник глави Адміністрації Президента", - написав Левус.

Як писав iPress.ua, Прокуратура Криму перевіряє причетність екс-чиновника Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку російської окупації півострова.

Прокурори під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича оприлюднили записану 1 березня 2014 року українською розвідкою розмову між радником Президента РФ Сергієм Глазьєвим і якимось "Володимиром Андрійовичем". У розмові Глазьєв повідомив співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, яку підготував Андрій Портнов. Він каже, що потрібно ухвалити цей документ, "щоб було зрозуміло, що не вся Україна прямо-таки хоче підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом".