СБУ порушила справу проти Прилєпіна

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження проти громадянина Російської Федерації Євгенія (Захара) Прилєпіна.

"Досудове розслідування ведеться за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) і ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України", - повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у Facebook.

Нагадаємо, російський письменник Захар Прилєпін зайняв посаду заступника командира батальйону спецназу бойовиків ОРДО.

Прилєпін заявляв, що його підрозділ бойовиків складається з 90% людей, які мають досвід військових дій, "більшість - місцеві", але "в Росії з числа товаришів (з колишньої політичної і близькополітичною діяльності) просто черга стоїть".