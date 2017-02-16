CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження проти громадянина Російської Федерації Євгенія (Захара) Прилєпіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ порушила справу проти Прилєпіна
Прилєпіну інкримінують участь у діяльності терористичної організації і фінансування тероризму
Фото:rbc.ua
"Досудове розслідування ведеться за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) і ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України", - повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у Facebook.
Нагадаємо, російський письменник Захар Прилєпін зайняв посаду заступника командира батальйону спецназу бойовиків ОРДО.
Прилєпін заявляв, що його підрозділ бойовиків складається з 90% людей, які мають досвід військових дій, "більшість - місцеві", але "в Росії з числа товаришів (з колишньої політичної і близькополітичною діяльності) просто черга стоїть".
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