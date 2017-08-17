СБУ відстежує провайдерів, які ігнорують заборону і працюють із російськими сайтами
Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак.
"Ви знаєте, що росіяни поширювали інформацію, як можна обійти (заборону – ред.) і користуватися (російськими – ред.) соцмережами. Ми відстежуємо це... Так, нам відомі (українські компанії, які залишилися на ринку), але називати їх не хочу тільки тому, що ми проводимо роботу", - сказав Грицак, пише "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на питання про те, чи несе загрозу національній безпеці факт того, що ці компанії залишилися на українському ринку, голова СБУ сказав: "Однозначно, так".
Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".
Згодом стало відомо, що російська компанія Mail.Ru Group, яка володіє соцмережами "ВКонтакте" й "Одноклассники", намагається обійти заборони на діяльність в Україні через офшорну компанію Nessly Holdings Limited, зареєстровану на Кіпрі.
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