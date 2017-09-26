СБУ впіймала на Донбасі бойовика, який штурмував ДАП
Правоохоронці встановили, що мешканець Маріуполя у червні 2014 року добровільно приєднався до так званої "інтернаціональної бригади "Пятнашка", повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Бойовик, зокрема, брав участь у штурмі Донецького міжнародного аеропорту та у лютому 2015 року в захопленні терористами міста Дебальцеве.
За інформацією спецслужби, затримали терориста у Мар’їнському районі Донеччини при спробі перейти на контрольовану українською владою територію для відвідання родичів.
Затриманому оголосили підозру за статтею 258-3 Кримінального кодексу (створення терористичної групи чи терористичної організації).
Нагадаємо, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали колишнього командира одного з підрозділів бойовиків так званої "ДНР".
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