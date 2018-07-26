СБУ встановила 80 "вагнерівців", які загинули в лютневому бою з американцями в Сирії
"Сьогодні ми публікуємо першу частину наявної і перевіреної СБУ інформації, а саме персональні дані сорока загиблих, тридцяти поранених, а також «досьє» щодо іноземних громадян - учасників цих подій", - йдеться на сайті СБУ.
СБУ стверджує, що ця інформація в Росії засекречена, і щоб приховати велику кількість одномоментних втрат, російські спецслужби "рівномірно розпилюють" їх, щоб виглядало, нібито найманці загинули в різний час.
Серед "вагнерівцеів", які воювали в Сирії, були не тільки росіяни, а й бойовики з Білорусі, Казахстану, Молдови, Вірменії, Узбекистану. Інформацію про них передано до відповідних органів цих країн.
Нагадаємо, у складі так званої приватної військової компанії Вагнера є підрозділ "Карпати", до якого входять майже 40 українців.
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