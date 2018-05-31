СБУ вибачилася за заперечення участі Цимбалюка у справі "вбивства" Бабченка

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська вибачилася за дезінформацію щодо ролі Олексія Цимбалюка у справі про "вбивство" журналіста Аркадія Бабченка.

"Сьогодні помилково ввела в оману громадськість щодо ролі Цимбалюка в спецоперації СБУ. Вибачаюсь, він дійсно є фігурантом справи. У запарці не вірно трактувала відповідь колеги про те, що поки не варто озвучувати прізвище в інтересах слідства. Хто не працює, той не помиляється. Ще раз перепрошую!" – заявила Гітлянська.

Як повідомляв iPress.ua, учасник антитерористичної операції на Донбасі Олексій Цимбалюк назвав себе виконавцем "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка, інсценованого СБУ. У Службі безпеки цю інформацію заперечили.

Однак у Шевченківському суді Києва, де розглядають обрання запобіжного заходу організатору замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка Борису Герману, прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що виконавцем замаху був Олексій Цимбалюк.

"Герман 6 квітня запропонував Цимбалюку вбити Бабченка. На вказану пропозицію Цимбалюк не відмовився, в подальшому 17 квітня Герман поблизу ТРЦ "Ocean Plaza" зустрівся з Цимбалюком", – сказав прокурор.