СБУ вибачилася за заперечення участі Цимбалюка у справі "вбивства" Бабченка
"Сьогодні помилково ввела в оману громадськість щодо ролі Цимбалюка в спецоперації СБУ. Вибачаюсь, він дійсно є фігурантом справи. У запарці не вірно трактувала відповідь колеги про те, що поки не варто озвучувати прізвище в інтересах слідства. Хто не працює, той не помиляється. Ще раз перепрошую!" – заявила Гітлянська.
Як повідомляв iPress.ua, учасник антитерористичної операції на Донбасі Олексій Цимбалюк назвав себе виконавцем "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка, інсценованого СБУ. У Службі безпеки цю інформацію заперечили.
Однак у Шевченківському суді Києва, де розглядають обрання запобіжного заходу організатору замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка Борису Герману, прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що виконавцем замаху був Олексій Цимбалюк.
"Герман 6 квітня запропонував Цимбалюку вбити Бабченка. На вказану пропозицію Цимбалюк не відмовився, в подальшому 17 квітня Герман поблизу ТРЦ "Ocean Plaza" зустрівся з Цимбалюком", – сказав прокурор.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру Створювати мистецтво може кожен. New Wave Exhibition в цьому переконує
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї