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СБУ вибачилася за заперечення участі Цимбалюка у справі "вбивства" Бабченка

У відомстві підтвердили, що Цимбалюк справді є фігурантом справи
Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська вибачилася за дезінформацію щодо ролі Олексія Цимбалюка у справі про "вбивство" журналіста Аркадія Бабченка.
СБУ вибачилася за заперечення участі Цимбалюка у справі "вбивства" Бабченка Фото: unian.ua

"Сьогодні помилково ввела в оману громадськість щодо ролі Цимбалюка в спецоперації СБУ. Вибачаюсь, він дійсно є фігурантом справи. У запарці не вірно трактувала відповідь колеги про те, що поки не варто озвучувати прізвище в інтересах слідства. Хто не працює, той не помиляється. Ще раз перепрошую!"заявила Гітлянська.

Як повідомляв iPress.ua, учасник антитерористичної операції на Донбасі Олексій Цимбалюк назвав себе виконавцем "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка, інсценованого СБУ. У Службі безпеки цю інформацію заперечили.

Однак у Шевченківському суді Києва, де розглядають обрання запобіжного заходу організатору замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка Борису Герману, прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що виконавцем замаху був Олексій Цимбалюк.

"Герман 6 квітня запропонував Цимбалюку вбити Бабченка. На вказану пропозицію Цимбалюк не відмовився, в подальшому 17 квітня Герман поблизу ТРЦ "Ocean Plaza" зустрівся з Цимбалюком", – сказав прокурор.

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31 05 2018 22:00
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