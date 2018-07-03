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Вибух біля метро в Києві здійснив колишній беркутівець, - СБУ

СБУ проводила операцію із затримання торговця зброєю
Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що вибух біля станції метро Лісова в Києві, внаслідок якого постраждала одна людина, здійснив колишній беркутівець.
Вибух біля метро в Києві здійснив колишній беркутівець, - СБУ Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/

За її словами, працівники СБУ проводили спецоперацію із затримання торговця зброєю, який є працівником поліції. При затриманні він кинув гранату, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це була спецоперація СБУ із затримання торговця зброєю, колишнього беркутівця, нинішнього працівника поліції. Під час затримання він кинув гранату в нашого працівника", - сказала вона.

Гітлянська додала, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

За її словами, у потерпілого працівника СБУ легкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, на Броварському проспекті в Києві біля станції метро "Лісова" вибухнули гранати. У результаті інциденту згорів автомобіль "Тойота Камрі", злочинці втекли.

 
 
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07 03 2018 12:15
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