Вибух біля метро в Києві здійснив колишній беркутівець, - СБУ

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що вибух біля станції метро Лісова в Києві, внаслідок якого постраждала одна людина, здійснив колишній беркутівець.

За її словами, працівники СБУ проводили спецоперацію із затримання торговця зброєю, який є працівником поліції. При затриманні він кинув гранату, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це була спецоперація СБУ із затримання торговця зброєю, колишнього беркутівця, нинішнього працівника поліції. Під час затримання він кинув гранату в нашого працівника", - сказала вона.

Гітлянська додала, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

За її словами, у потерпілого працівника СБУ легкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, на Броварському проспекті в Києві біля станції метро "Лісова" вибухнули гранати. У результаті інциденту згорів автомобіль "Тойота Камрі", злочинці втекли.