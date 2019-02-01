СБУ видворяє з України білоруса: через антиукраїнську пропаганду

Адвокат стверджує, що Карназицькому не надали правову допомогу та можливість поспілкуватись із захисником

Служба безпеки заявляє про депортацію громадянина Республіки Білорусь Павла Карназицького, який поширював антиукраїнську пропаганду на території нашої держави.

У вівторок, 2 січня, іноземця примусово повернуто до РБ із забороною в’їзду в Україну терміном на три роки, інформує прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що іноземець проживав в Україні нелегально та публічно розповсюджував фейкову інформацію.

"Зокрема, під час виступів на деяких телевізійних каналах він ставив під сумнів визнані міжнародною спільнотою докази присутності військ країни-агресора на тимчасово окупованих територіях нашої держави", – пояснюють в СБУ.

За даними спецслужби, Карназицький неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах, підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що після введення обмежень на в’їзд російських громадян в Україну спецслужби РФ все частіше залучають до провокацій іноземців.

"Діяльність подібних проплачених Росією пропагандистів становить загрозу не тільки національним інтересам України, але й суперечить законодавству країн їх походження", – зауважив Грицак.

У той же час адвокат Андрій Доманський стверджує, що Карназицькому не надали правову допомогу та можливість поспілкуватись із захисником.

Доманський каже, що Карназицький був змушений покинути Білорусь через політичне переслідування його як журналіста, проживав в Україні і з кінця 90-х.

Нагадаємо, що президенти Білорусі та України підписали угоду про реадмісію.