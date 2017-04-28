СБУ викрила адмінів інтернет-сторінок "Антимайдан Львів" та "РНР"

Двоє зловмисників, за вказівкою кураторів з РФ, адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки "Антимайдан Львів", "Львівська народна республіка" та "Рівненська народна республіка" у російських соцмережах.

"Вони розміщували в інтернеті матеріали, що дискредитують українську державу та армію, пропагували нав’язані з Росії ідеї федералізації України", - сказано у повідомленні СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників у Львівській та Рівненській областях, оперативники спецслужби виявили комп’ютерну техніку з доказами отримання агітаторами вказівок з РФ та розміщення в інтернеті антиукраїнських матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше в одеській школі підпільне видавництво штампувало антиукраїнську літературу.