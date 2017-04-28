CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвоє зловмисників, за вказівкою кураторів з РФ, адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки "Антимайдан Львів", "Львівська народна республіка" та "Рівненська народна республіка" у російських соцмережах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ викрила адмінів інтернет-сторінок "Антимайдан Львів" та "РНР"
Правоохоронці викрили двох проросійських інтернет-агітаторів.
Фото: rbc.ua
"Вони розміщували в інтернеті матеріали, що дискредитують українську державу та армію, пропагували нав’язані з Росії ідеї федералізації України", - сказано у повідомленні СБУ.
Під час обшуків за місцями проживання зловмисників у Львівській та Рівненській областях, оперативники спецслужби виявили комп’ютерну техніку з доказами отримання агітаторами вказівок з РФ та розміщення в інтернеті антиукраїнських матеріалів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що раніше в одеській школі підпільне видавництво штампувало антиукраїнську літературу.
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