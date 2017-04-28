Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

СБУ викрила адмінів інтернет-сторінок "Антимайдан Львів" та "РНР"

Правоохоронці викрили двох проросійських інтернет-агітаторів.
Двоє зловмисників, за вказівкою кураторів з РФ, адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки "Антимайдан Львів", "Львівська народна республіка" та "Рівненська народна республіка" у російських соцмережах.
СБУ викрила адмінів інтернет-сторінок "Антимайдан Львів" та "РНР" Фото: rbc.ua

"Вони розміщували в інтернеті матеріали, що дискредитують українську державу та армію, пропагували нав’язані з Росії ідеї федералізації України", - сказано у повідомленні СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників у Львівській та Рівненській областях, оперативники спецслужби виявили комп’ютерну техніку з доказами отримання агітаторами вказівок з РФ та розміщення в інтернеті антиукраїнських матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше в одеській школі підпільне видавництво штампувало антиукраїнську літературу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 04 2017 23:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бурштинова весна та втрачене покоління

Бурштинова весна та втрачене покоління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.