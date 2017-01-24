СБУ викрила діяльність потужного наркоугруповання в Києві
"Правоохоронці встановили, що зловмисники замовляли наркотики і отримували поштовими відправленнями. "Товар" ділки реалізовували наркозалежним особам на території столичного регіону", – повідомляє прес-служба СБУ.
Співробітники спецслужби затримали двох кур'єрів наркоугруповання у Подільському та Дніпровському районах столиці під час отримання посилок з кокаїном, таблетками психотропів МДМА та ЛСД.
Фото: прес-служба СБУ
Згодом оперативники СБ України затримали в Києві чотирьох організаторів наркобізнесу, один з яких виявився громадянином Росії. Під час обшуків за місцем проживання правоохоронці вилучили партію кокаїну і ЛСД.
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Всім учасникам наркоугруповання оголошено про підозру у скоєнні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, що в Миколаєві правоохоронці ліквідували канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до Росії.
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