Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

СБУ викрила діяльність потужного наркоугруповання в Києві

Кокаїн і психотропи ввозили з однієї з країн ЄС
Співробітники Служби безпеки України припинили в Києві діяльність потужного наркоугруповання, учасники якого контрабандою ввозили кокаїн і психотропи з однієї з країн Євросоюзу.
СБУ викрила діяльність потужного наркоугруповання в Києві Фото: прес-служба СБУ

"Правоохоронці встановили, що зловмисники замовляли наркотики і отримували поштовими відправленнями. "Товар" ділки реалізовували наркозалежним особам на території столичного регіону", – повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники спецслужби затримали двох кур'єрів наркоугруповання у Подільському та Дніпровському районах столиці під час отримання посилок з кокаїном, таблетками психотропів МДМА та ЛСД.


Фото: прес-служба СБУ

Згодом оперативники СБ України затримали в Києві чотирьох організаторів наркобізнесу, один з яких виявився громадянином Росії. Під час обшуків за місцем проживання правоохоронці вилучили партію кокаїну і ЛСД.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Всім учасникам наркоугруповання оголошено про підозру у скоєнні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, що в Миколаєві правоохоронці ліквідували канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 01 2017 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat