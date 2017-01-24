СБУ викрила діяльність потужного наркоугруповання в Києві

Кокаїн і психотропи ввозили з однієї з країн ЄС

Співробітники Служби безпеки України припинили в Києві діяльність потужного наркоугруповання, учасники якого контрабандою ввозили кокаїн і психотропи з однієї з країн Євросоюзу.

"Правоохоронці встановили, що зловмисники замовляли наркотики і отримували поштовими відправленнями. "Товар" ділки реалізовували наркозалежним особам на території столичного регіону", – повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники спецслужби затримали двох кур'єрів наркоугруповання у Подільському та Дніпровському районах столиці під час отримання посилок з кокаїном, таблетками психотропів МДМА та ЛСД.



Фото: прес-служба СБУ

Згодом оперативники СБ України затримали в Києві чотирьох організаторів наркобізнесу, один з яких виявився громадянином Росії. Під час обшуків за місцем проживання правоохоронці вилучили партію кокаїну і ЛСД.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Всім учасникам наркоугруповання оголошено про підозру у скоєнні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, що в Миколаєві правоохоронці ліквідували канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до Росії.