СБУ викрила фінансування окупаційних "адміністрацій" через незаконне функціонування ОККО в Криму й ОРДО
"Деякі українські комерційні структури" організували протиправну схему зі збереження контролю над діяльністю мережі АЗС на окупованих територіях Криму (щонайменше 9 станцій) та Донецької області (близько 10 станцій), повідомляє прес-центр СБУ.
"Управління підприємницькою діяльністю автозаправних станцій здійснювалось менеджментом материнської структури. З отриманих прибутків від реалізації продукції АЗС ділки сплачували до "бюджетів" окупаційних адміністрацій так звані "податки", - розповідають в СБУ.
За інформацією спецслужби, частина продукції вказаних АЗС використовувалась для забезпечення "псевдодержавних утворень".
"Під час обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання фігурантів провадження співробітники СБУ виявили печатки фірм, на які оформлювались зазначені АЗС, а також документи та комп’ютерну техніку, що підтверджують протиправну діяльність", - наголошують правоохоронці.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки 21 серпня провели обшуки з виїмкою документів і техніки в приміщеннях львівського та київського офісів ПАТ "Концерн Галнафтогаз".
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