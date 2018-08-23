СБУ викрила фінансування окупаційних "адміністрацій" через незаконне функціонування ОККО в Криму й ОРДО

За інформацією спецслужби, частина продукції вказаних АЗС використовувалась для забезпечення "псевдодержавних утворень"

Служба безпеки України заявляє, що викрила механізм фінансування окупаційних "адміністрацій" через незаконне функціонування мережі АЗС на території Криму та ОРДО.

"Деякі українські комерційні структури" організували протиправну схему зі збереження контролю над діяльністю мережі АЗС на окупованих територіях Криму (щонайменше 9 станцій) та Донецької області (близько 10 станцій), повідомляє прес-центр СБУ.

"Управління підприємницькою діяльністю автозаправних станцій здійснювалось менеджментом материнської структури. З отриманих прибутків від реалізації продукції АЗС ділки сплачували до "бюджетів" окупаційних адміністрацій так звані "податки", - розповідають в СБУ.

За інформацією спецслужби, частина продукції вказаних АЗС використовувалась для забезпечення "псевдодержавних утворень".

"Під час обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання фігурантів провадження співробітники СБУ виявили печатки фірм, на які оформлювались зазначені АЗС, а також документи та комп’ютерну техніку, що підтверджують протиправну діяльність", - наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки 21 серпня провели обшуки з виїмкою документів і техніки в приміщеннях львівського та київського офісів ПАТ "Концерн Галнафтогаз".