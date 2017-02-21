Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

СБУ викрила фірму, яка фіктивно легалізовувала росіян в Україні

Росіянин надав неправдиву інформацію про нібито його переслідування в РФ
Механізм незаконної легалізації російських громадян в Україні через фіктивне працевлаштування викрила на Закарпатті Служба безпеки України.
СБУ викрила фірму, яка фіктивно легалізовувала росіян в Україні Фото: ria.ru

Правоохоронці виявили громадянина Росії, який в Ужгороді оформив юридичну контору на підставних осіб. Фіктивно працевлаштувавшись у ній, уродженець Уфи ділився власним досвідом "легалізації" з іншими іноземцями та особами без громадянства, - повідомляють в СБУ.

Громадянин РФ мав офіційний дозвіл на короткочасне перебування в Україні, але значно перевищив цей термін. Державним установам, уповноваженим продовжити строк законного перебування в нашій країні, він надав неправдиву інформацію про себе, зокрема про начебто його переслідування в Росії.

Співробітники СБУ також встановили, що насправді цей іноземець мав намір звернутися до суду, щоб повернути російському "Сбербанку" нібито борги громадян України.

На підставі матеріалів СБУ Ужгородський міськрайонний суд прийняв постанову про видворення громадянина РФ за порушення правил перебування в Україні. Іноземцеві також заборонений в’їзд в Україну на три роки.

Нагадаємо, в столичних аеропортах викрили 6 громадян Росії, які, можливо, є військовими Російської Федерації, мають зв’язки з НЗФ і причетні до злочинного угруповання.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2017 14:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat