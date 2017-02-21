СБУ викрила фірму, яка фіктивно легалізовувала росіян в Україні

Росіянин надав неправдиву інформацію про нібито його переслідування в РФ

Механізм незаконної легалізації російських громадян в Україні через фіктивне працевлаштування викрила на Закарпатті Служба безпеки України.

Правоохоронці виявили громадянина Росії, який в Ужгороді оформив юридичну контору на підставних осіб. Фіктивно працевлаштувавшись у ній, уродженець Уфи ділився власним досвідом "легалізації" з іншими іноземцями та особами без громадянства, - повідомляють в СБУ.

Громадянин РФ мав офіційний дозвіл на короткочасне перебування в Україні, але значно перевищив цей термін. Державним установам, уповноваженим продовжити строк законного перебування в нашій країні, він надав неправдиву інформацію про себе, зокрема про начебто його переслідування в Росії.

Співробітники СБУ також встановили, що насправді цей іноземець мав намір звернутися до суду, щоб повернути російському "Сбербанку" нібито борги громадян України.

На підставі матеріалів СБУ Ужгородський міськрайонний суд прийняв постанову про видворення громадянина РФ за порушення правил перебування в Україні. Іноземцеві також заборонений в’їзд в Україну на три роки.

Нагадаємо, в столичних аеропортах викрили 6 громадян Росії, які, можливо, є військовими Російської Федерації, мають зв’язки з НЗФ і причетні до злочинного угруповання.