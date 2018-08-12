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СБУ викрила громадську організацію, яка займалася антиукраїнською діяльністю

Організація займалася пропагандою ідей так званого "русского мира"
Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у фігурантів справи друковану продукцію, оргтехніку та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність.
СБУ викрила громадську організацію, яка займалася антиукраїнською діяльністю Фото: unian.ua

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували роботу однієї з громадських організацій, яка здійснювала антиукраїнську діяльність, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив в суботу прес-центр СБУ, оперативники спецслужби встановили, що представники проросійської структури, що функціонувала в одній з областей України, займалися пропагандою ідей так званого "русского мира". На замовлення і при фінансуванні спецслужб РФ агітатори виготовляли і розповсюджували матеріали, спрямовані на порушення територіальної цілісності України.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України блокували в Кропивницькому ретрансляцію заборонених у країні російських телевізійних каналів, яку здійснював один із місцевих провайдерів.

 

Співробітники Служби безпеки України блокували в Кропивницькому ретрансляцію заборонених у країні російських телевізійних каналів, яку здійснював один із місцевих провайдерів.
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08 12 2018 20:26
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