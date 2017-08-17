СБУ викрила схему підробки біометричних паспортів, - ФОТО

Зловмисники виготовляли підроблені ID-картки для перетину кордону для осіб, яким заборонено в’їзд за біометричними паспортами

СБУ викрила на заході України групу зловмисників, що допомагали перетинати кордон особам, яким заборонено виїзд за біометричними паспортами.

"Служба безпеки України викрила протиправну діяльність групи мешканців Івано-Франківської і Закарпатської областей, які виготовляли підроблені ID-картки для перетину кордону для осіб, яким заборонено в’їзд за біометричними паспортами", - повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

Там розповіли, що зловмисники формували для замовників пакет підроблених документів про нібито проживання в 30-кілометровій прикордонній зоні на чужі прізвища. На підставі них виробляли ID-картки учасників малого прикордонного руху – міжурядової угоди, що дає мешканцям можливість вільного перетину кордону без перевірки відбитків пальців.

"Такі послуги користувалися попитом серед осіб, які втратили право на в’їзд у країни ЄС через перевищення терміну перебування або працевлаштування без візи", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, кажуть у прес-центрі, зловмисники виготовляли ID-картку з тим же фото, але вже на ім’я громадянина однієї з країн ЄС, що давало право власнику пересуватися всередині Євросоюзу в обхід 90-денного терміну, обумовленого безвізовим режимом.

Набір карток зловмисники оцінювали в 1,5 тисячі євро.

Одного з учасників групи правоохоронці затримали при передачі замовнику готового пакету документів неподалік залізничного вокзалу в Івано-Франківську.

"У 26-річного місцевого жителя вилучено 39 тисяч гривень – другу частину суми, яку він отримав за підроблені ID-картки. При обшуку виявлено також ID-картку на його власне ім’я та підготовані картки для інших замовників", - заявляє СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Готується повідомлення про підозру затриманому та іншим учасникам групи.

Нагадаємо, кожного дня більше 10 тисяч громадян України отримують біометричні паспорти для виїзду за кордон.