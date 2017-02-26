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СБУ викрила мережу аптек, де торгували фальсифікованими ліками з "ДНР", – ФОТО

Одна з аптек взагалі працювала без ліцензії
Мережу аптек, де торгували фальсифікованими ліками або контрабандними медикаментами, викрила на Одещині Служба безпеки України спільно з прокуратурою та представниками Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
СБУ викрила мережу аптек, де торгували фальсифікованими ліками з "ДНР", – ФОТО Фото: ssu.gov.ua

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Під час обшуків у низці аптечних приміщень правоохоронці вилучили чимало незареєстрованих та фальсифікованих ліків, зокрема сильнодіючих.


Фото: ssu.gov.ua

Окрім того, правоохоронці виявили контрабандні медикаменти, вироблені в Росії або на тимчасово окупованих територіях, та 250 тис. грн необлікованої готівки.


Фото: ssu.gov.ua

Усі аптеки мережі були обладнанні спеціальними схованками для зберігання фальсифікату і контрабанди, а одна з аптек взагалі працювала без ліцензії та будь-якого офіційного оформлення.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, під час затримання осіб, які планували викрадення нардепа Олексія Гончаренка, правоохоронці виявили в одній з одеських шкіл видавництво з випуску антиукраїнської літератури.

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26 02 2017 18:20
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