СБУ викрила мережу аптек, де торгували фальсифікованими ліками з "ДНР", – ФОТО
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Під час обшуків у низці аптечних приміщень правоохоронці вилучили чимало незареєстрованих та фальсифікованих ліків, зокрема сильнодіючих.
Фото: ssu.gov.ua
Окрім того, правоохоронці виявили контрабандні медикаменти, вироблені в Росії або на тимчасово окупованих територіях, та 250 тис. грн необлікованої готівки.
Фото: ssu.gov.ua
Усі аптеки мережі були обладнанні спеціальними схованками для зберігання фальсифікату і контрабанди, а одна з аптек взагалі працювала без ліцензії та будь-якого офіційного оформлення.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, під час затримання осіб, які планували викрадення нардепа Олексія Гончаренка, правоохоронці виявили в одній з одеських шкіл видавництво з випуску антиукраїнської літератури.
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